Екатеринбург отмечает 299-летие. Программа

Праздничная программа завершится салютом. Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга

Сегодня, 20 августа, в уральской столице проходит День города. Праздничная программа рассчитана на весь день, работает несколько площадок.

По традиции мероприятия проходят на площади 1905 года, Октябрьской площади, в Историческом сквере, Литературном квартале, ЦПКиО имени Маяковского и Академическом. Как стало известно ранее, для горожан выступят Александр Новиков и Александр Маршал, Олег Митяев, дуэт Filatov&Karas, а также Клава Кока.

Салют традиционно прогремит в 22:30, однако в этом году фейерверк будут запускать только в одной точке — над акваторией городского пруда. Расходы на празднование составили 27 млн рублей.

В праздничный день усилена работа нарядов полиции. Правоохранители обеспечат безопасность жителей и гостей города, не допустят нарушений порядка в местах массового пребывания людей. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо сообщать по телефонам (343) 294-14-94 или 02, напоминают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Добавим, сегодня в центральной части столицы Урала будет запрещена продажа алкогольной продукции.