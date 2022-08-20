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20 августа 2022, 11:15

Официальное открытие Дня города в столице Урала. Фото

299-летние Екатеринбурга

Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге у здания горадминистрации проходит церемония открытия праздника. Сегодня уральская столица отмечает 299-летие.

В своей приветственной речи глава Среднего Урала отметил, что в этом году Екатеринбург вышел на финишную прямую перед своим 300-летием. Он анонсировал запуск часов обратного отсчета, которые будут приближать нас к этому знаковому событию.

"Екатеринбург — это сердце Свердловской области, локомотив всех позитивных преобразований в регионе. Все, что происходит в Екатеринбурге, так или иначе влияет на весь наш край. Развиваясь сам, город подтягивает и уровень жизни других территорий", — добавил губернатор.

Также перед собравшимися выступил мэр Алексей Орлов. "Сегодня перед городом стоят масштабные задачи, решение которых позволит и впредь соответствовать статусу современного, динамично развивающегося, умного, безопасного и комфортного для жизни мегаполиса. Многое сделано, но предстоит сделать еще больше. Наша задача не просто осваивать новые пространства, а делать их комфортными для горожан по самым высоким мировым стандартам", — заявил градоначальник.

Фото: Полина Зиновьева

В мероприятии также приняли участие полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина, владыка Евгений и председатель гордумы Игорь Володин.

Фото: Полина Зиновьева

После торжественной части начался мини-концерт. В танцах творческие коллективы рассказали историю каждого района города.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева

Состоялось поднятие флага. Как отметил ведущий, это символ Победы, свершений и неуклонного восхождения к вершинам. Поскольку 2022 год объявлен годом нематериального культурного наследия России, право поднять флаг предоставлено хранителям народных традиций.

Фото: Полина Зиновьева

Как и было обещано, на улице Вайнера запустили таймер, отсчитывающий дни до 300-летия города.

Фото: Полина Зиновьева

Добавим, в 12:00 пройдет традиционное возложение цветов к памятнику отцов-основателей Екатеринбурга В. Н. Татищеву и В. И. де Геннину. С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Областная газета Свердловской области

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