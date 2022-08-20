Как ходит общественный транспорт Екатеринбурга 20 августа

В связи с празднованием Дня города центральные улицы Екатеринбурга перекрыты. Это скажется на работе общественного транспорта.
По данным пресс-службы администрации города, с утра до завершения праздничной программы перекрыты:
- пр. Ленина (от Хохрякова до Карла Либкнехта);
- ул. Толмачева (от пр. Ленина до Первомайской);
- ул. Пушкина (от Малышева до пр. Ленина);
- ул. Антона Валека (от Маршала Жукова до Февральской революции);
- ул. Вайнера (от Антона Валека до пр. Ленина);
- ул. Урицкого (от Антона Валека до площади 1905 года);
- ул. Володарского (от Антона Валека до площади 1905 года);
- ул. Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);
- ул. 8 Марта (от Бориса Ельцина до пр. Ленина);
- ул. Дзержинского (от Горького до Царской);
- ул. Первомайской (от Горького до Царской);
- ул. Горького (от Первомайской до Дзержинского);
- ул. Клары Цеткин (от Горького до Пролетарской).
С 19:00 ограничения запланированы на:
- ул. 8 Марта (от Куйбышева до Малышева);
- ул. Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева);
- ул. Малышева (от Розы Люксембург до Московской);
- ул. Радищева (от Московской до 8 Марта).
В связи с этим схему движения изменили трамваи № 2, 6, 3, 15, 18 и 23. Как сообщили в ЕМУП "Гортранс", распределение маршрутов будет выглядеть следующим образом.
Как будут направлены автобусы, смотрите тут.
Места накопления транспорта:
Ранее стало известно, что 20 августа в Екатеринбурге ограничат скорость электросамокатов.
Добавим, в столице Урала состоялось официальное открытие Дня города. С полной программой празднования можно ознакомиться здесь.