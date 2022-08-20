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20 августа 2022, 12:07

Как ходит общественный транспорт Екатеринбурга 20 августа

автобус

Автобусы и трамваи изменят схему своего движения. Фото: Галина Соловьева

В связи с празднованием Дня города центральные улицы Екатеринбурга перекрыты. Это скажется на работе общественного транспорта.

По данным пресс-службы администрации города, с утра до завершения праздничной программы перекрыты:

  • пр. Ленина (от Хохрякова до Карла Либкнехта);
  • ул. Толмачева (от пр. Ленина до Первомайской);
  • ул. Пушкина (от Малышева до пр. Ленина);
  • ул. Антона Валека (от Маршала Жукова до Февральской революции);
  • ул. Вайнера (от Антона Валека до пр. Ленина);
  • ул. Урицкого (от Антона Валека до площади 1905 года);
  • ул. Володарского (от Антона Валека до площади 1905 года);
  • ул. Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);
  • ул. 8 Марта (от Бориса Ельцина до пр. Ленина);
  • ул. Дзержинского (от Горького до Царской);
  • ул. Первомайской (от Горького до Царской);
  • ул. Горького (от Первомайской до Дзержинского);
  • ул. Клары Цеткин (от Горького до Пролетарской).

С 19:00 ограничения запланированы на:

  • ул. 8 Марта (от Куйбышева до Малышева);
  • ул. Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева);
  • ул. Малышева (от Розы Люксембург до Московской);
  • ул. Радищева (от Московской до 8 Марта).

В связи с этим схему движения изменили трамваи № 2, 6, 3, 15, 18 и 23. Как сообщили в ЕМУП "Гортранс", распределение маршрутов будет выглядеть следующим образом.

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Как будут направлены автобусы, смотрите тут.

Места накопления транспорта:

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Ранее стало известно, что 20 августа в Екатеринбурге ограничат скорость электросамокатов

Добавим, в столице Урала состоялось официальное открытие Дня города. С полной программой празднования можно ознакомиться здесь.

Областная газета Свердловской области

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