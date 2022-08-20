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20 августа 2022, 12:51

В уральской столице возложили цветы к памятнику Татищеву и де Геннину

памятник основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину

Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге продолжается празднование 299-летия. Ровно в полдень состоялась церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

Фото: Полина Зиновьева

Перед возложением цветов состоялось небольшое представление Роты почетного караула Центрального военного округа.

Фото: Полина Зиновьева

В самой же церемонии участие приняли первые лица города и области. В их числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, градоначальник Алексей Орлов, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, председатели Заксобрания Людмила Бабушкина и Екатеринбургской гордумы Игорь Володин, владыка Евгений и многие другие.

Фото: Полина Зиновьева

На этом официальная часть завершилась.

Ранее в столице Урала состоялось официальное открытие Дня города. С полной программой празднования можно ознакомиться здесь.

Фото: Полина Зиновьева

"Областная газета" также писала о том, как 20 августа ходит общественный транспорт Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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