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20 августа 2022, 16:11

20 пар приняли участие в "Городской свадьбе" в столице Урала

"Городская свадьба" в Екатеринбурге

"Городская свадьба" — это романтичная и красивая традиция Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

В рамках празднования 299-летия в Екатеринбурге состоялась "Городская свадьба". Участие в ней приняли 20 пар.

Градоначальник Алексей Орлов пожелал молодым долгих и счастливых лет совместной жизни.

"Желаю, чтобы через 50 лет, в день золотой свадьбы, вы с такой же нежностью смотрели друг на друга, как смотрите сегодня", — сказал он.

Фото: Павел Ворожцов

По традиции молодожены исполнили свадебный вальс. Аккомпанировал им сводный духовой оркестр Александра Павлова.

Фото: Павел Ворожцов

В конце мероприятия среди пар был разыгран подарок — сертификат на свадебное путешествие. Он достался новоиспеченной семье Виталия и Станиславы Лешковых.

Напомним, проект "Городская свадьба" проводится в Екатеринбурге с 1983 года. За всю его историю в День города брак заключили свыше 900 пар.

Фото: Павел Ворожцов
Областная газета Свердловской области

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