20 пар приняли участие в "Городской свадьбе" в столице Урала

В рамках празднования 299-летия в Екатеринбурге состоялась "Городская свадьба". Участие в ней приняли 20 пар.
Градоначальник Алексей Орлов пожелал молодым долгих и счастливых лет совместной жизни.
"Желаю, чтобы через 50 лет, в день золотой свадьбы, вы с такой же нежностью смотрели друг на друга, как смотрите сегодня", — сказал он.
По традиции молодожены исполнили свадебный вальс. Аккомпанировал им сводный духовой оркестр Александра Павлова.
В конце мероприятия среди пар был разыгран подарок — сертификат на свадебное путешествие. Он достался новоиспеченной семье Виталия и Станиславы Лешковых.
Напомним, проект "Городская свадьба" проводится в Екатеринбурге с 1983 года. За всю его историю в День города брак заключили свыше 900 пар.