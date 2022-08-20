День города в Екатеринбурге завершился торжественным салютом. Фото

В этом году салют запускали с одной площадки. Фото: Павел Ворожцов

Насыщенный культурными и спортивными событиями День города подошел к концу. Праздник традиционно завершился салютом.

На Октябрьской площади состоялся полуторачасовой концерт.

Фото: Павел Ворожцов

Перед гостями и жителями уральской столицы выступили Александр Новиков и Александр Маршал, а также группа Filatov&Karas.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Маршал начал с песни "Мы вернемся домой".

Фото: Павел Ворожцов

После этого началось светомузыкальное представление на Макаровском мосту. Оно длилось 10 минут.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Далее прогремел салют. В этом году его запускали с одной площадки — увидеть фейерверки можно было на акватории городского пруда.

Напомним, в честь праздника работа метрополитена продлена до 01:00 21 августа. А наземный транспорт ждет пассажиров на следующих площадках: