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20 августа 2022, 23:20

День города в Екатеринбурге завершился торжественным салютом. Фото

салют

В этом году салют запускали с одной площадки. Фото: Павел Ворожцов

Насыщенный культурными и спортивными событиями День города подошел к концу. Праздник традиционно завершился салютом.

На Октябрьской площади состоялся полуторачасовой концерт.

Фото: Павел Ворожцов

Перед гостями и жителями уральской столицы выступили Александр Новиков и Александр Маршал, а также группа Filatov&Karas.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Маршал начал с песни "Мы вернемся домой".

Фото: Павел Ворожцов

После этого началось светомузыкальное представление на Макаровском мосту. Оно длилось 10 минут.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Далее прогремел салют. В этом году его запускали с одной площадки — увидеть фейерверки можно было на акватории городского пруда.

Напомним, в честь праздника работа метрополитена продлена до 01:00 21 августа. А наземный транспорт ждет пассажиров на следующих площадках:

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Областная газета Свердловской области

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