День города в Екатеринбурге завершился торжественным салютом. Фото

Насыщенный культурными и спортивными событиями День города подошел к концу. Праздник традиционно завершился салютом.
На Октябрьской площади состоялся полуторачасовой концерт.
Перед гостями и жителями уральской столицы выступили Александр Новиков и Александр Маршал, а также группа Filatov&Karas.
Маршал начал с песни "Мы вернемся домой".
После этого началось светомузыкальное представление на Макаровском мосту. Оно длилось 10 минут.
Далее прогремел салют. В этом году его запускали с одной площадки — увидеть фейерверки можно было на акватории городского пруда.
Напомним, в честь праздника работа метрополитена продлена до 01:00 21 августа. А наземный транспорт ждет пассажиров на следующих площадках: