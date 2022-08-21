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21 августа 2022, 14:45

Александр Гинцбург заявил о возможном появлении более опасной мутации коронавируса

лаборатория

При этом сам по себе "дельтакрон" не представляет опасности. Фото: Павел Ворожцов

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у гибридного штамма коронавируса "дельтакрон" есть большой потенциал изменчивости — это может привести к появлению более тяжелой мутации. При этом сам по себе "дельтакрон" не представляет опасности.

"Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая разновидность вируса", — передает слова главы Центра Гамалеи ТАСС.

Роспотребнадзор сообщил о выявлении шести случаев заражения "дельтакроном" в России 11 августа. Все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому из них не потребовалась.

Отметим, что за прошедшие 24 часа в России коронавирус подтвердили у 39 669 человек, 706 пациентов приходится на Свердловскую область. Общее число заболеваний в стране составляет 19 117 343.

Областная газета Свердловской области

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