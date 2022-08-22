За выходные на Среднем Урале ликвидировали 8 лесных пожаров

Сообщать о лесном пожаре необходимо по номерам 8 800 100-94-00 или 112. Фото: Галина Соловьева

Борьбу с огнем вели около 100 человек и более 30 единиц спецтехники. По данным на утро 22 августа, в регионе зарегистрировано 5 природных пожаров.

Они все локализованы и не представляют опасности населенным пунктам. Очаги зафиксированы на территориях Березовского и Сосьвинского городских округов, Екатеринбурга, в Кушвинском и Новолялинском лесничествах. Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем, сообщают в департаменте информполитики Свердловской области.

При обнаружении возгорания необходимо сообщать о нем по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".

Добавим, лесной фонд Среднего Урала занимает площадь в 15 млн гектаров — это около 80% всей территории области. С 15 апреля по октябрь в регионе идет пожароопасный сезон.