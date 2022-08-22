В России предлагают без суда блокировать интернет-магазины за продажу контрафакта

Интернет-магазины могут начать блокировать за продажу контрафакта. Фото: Галина Соловьева

В России хотят ужесточить контроль над интернет-магазинами. Площадки, продающие нелегальный товар, предлагается блокировать до начала судебных разбирательств.

Наделить правом внесудебной блокировки онлайн-продавцов (не агрегатора в целом — Прим. ред.) могут Роскомнадзор. Данную инициативу рассматривает общественный совет при Роспотребнадзоре. Для этого потребуется внести изменения в закон "О защите прав потребителей", а также в Кодекс об административных правонарушениях, сообщают "Известия".

Рост нарушений со стороны онлайн-магазинов стал причиной внесения изменений в законодательство. Разработчики инициативы предлагают обязать агрегаторов контролировать товары и продавцов, а также реагировать на обращения надзорных ведомств. По их требованию незамедлительно удалять товары, которые запрещены к продаже. В случае если речь идет о контрафакте, то административную ответственность должны нести обе стороны.

"Чтобы найти запрещенную продукцию в продаже в интернете, требуется две-три минуты. Все потому, что сегодня агрегаторы просто размещают информацию и больше ни за что не отвечают, хотя тем самым они создают условия для нарушений", — рассказал руководитель рабочей группы, зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

По его словам, инициатива будет оформлена в виде законопроекта уже в сентябре 2022 года.