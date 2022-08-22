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22 августа 2022, 12:34

Россияне могут получить отгул 1 сентября

  Валерия Белякова
Родители и школьники

Родители школьников могут получить выходной 1 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Жители РФ могут оформить выходной день 1 сентября. Есть несколько способов.

Согласно трудовому кодексу, работодатель не обязан предоставлять родителю школьника выходной день 1 сентября. Однако есть несколько способов получить отгул.

Как пояснил юрист "Областной газеты" Игорь Гузик, работнику, помимо ежегодного оплачиваемого отпуска, могут предоставлять дни отдыха по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам без сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска определяется соглашением сторон.

"Таким образом, работник по соглашению с работодателем может оформить на день 1 сентября отпуск без сохранения заработной платы или ежегодный оплачиваемый отпуск", — уточнил специалист.

Сотрудник также может взять отгул 1 сентября за счет ранее отработанных дней в выходные или праздники.

"В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит", — добавил юрист.

Областная газета Свердловской области

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