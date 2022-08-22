День города в Екатеринбурге посетили 930 тысяч человек

В завершении праздника состоялась городская дискотека. Фото: Павел Ворожцов

20 августа в Екатеринбурге отметили День города. Праздничные гуляния проходили с утра до ночи.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, посетили мероприятия 930 тысяч человек.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил безупречную организацию работы всех площадок. Отдельно мэр поблагодарил коммунальные службы. Напомним, после праздника из города было вывезено 143 тонны мусора.

Добавим, ранее "Областная газета" показывала самые яркие моменты 299-летия уральской столицы, а также публиковала видео со светомузыкальным представлением на Макаровском мосту и салютом.