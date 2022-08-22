Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем Государственного флага России

Владимир Якушев пожелал уральцам здоровья и благополучия, успехов в созидательном труде на благо Отечества. Фото: Полина Зиновьева

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев обратился к жителям округа в честь Дня Государственного флага.

"Государственный флаг — символ единства и независимости нашего Отечества. В нем воплощается живая связь времен — славного прошлого и великого будущего, достижений предков и героев наших дней, верности традициям и открытости всему новому, меняющему к лучшему нашу жизнь", — говорится в обращении.

Владимир Якушев пожелал уральцам здоровья и благополучия, успехов в созидательном труде на благо Отечества. "Пусть российский триколор вдохновляет нас на новые достижения и успехи", — добавил полпред.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге отмечают День флага России. О том, какие мероприятия проходят в уральской столице, читайте тут.