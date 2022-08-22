Школьники и студенты с Украины и Донбасса смогут бесплатно обучаться в России

Беженцы с Украины, из ЛНР и ДНР смогут получить бесплатное образование в России. Фото: Павел Ворожцов

Ученики школ и вузов с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик смогут получить бесплатное образование в России. С конца февраля на территорию РФ приехали 557 тысяч детей.

"Приближается новый учебный год, который будет особенным. С конца февраля в Россию прибыло более 557 тысяч детей из ДНР, ЛНР и с Украины. И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и вузов могут получать на бесплатной основе образование", — сообщила своем telegram-канале уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Отметим, в начале августа в Екатеринбург прибыли 53 беженца с Донбасса и Украины. Среди них — 19 детей. Прибывших доставили в санаторий Нижних Серег. Всего там находится более 330 человек.

Также Свердловская область регулярно отправляет гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР. 5 августа туда были направлены 12 тонн груза. Кроме этого, Средний Урал и Донбасс подписали соглашение о сотрудничестве в социальной сфере.