Лазерное шоу на Макаровском мосту в День города провели впервые. Фото: Павел Ворожцов

За год до юбилея Екатеринбург отметил 299-летие. В минувшую субботу в уральской столице прошел День города. Традиционно весь центр на время праздника стал пешеходным. Площади 1905 года и Октябрьская, Исторический сквер и Литературный квартал, ЦПКиО и Академический превратились в концертно-выставочные площадки. А рядом с мэрией, на улице Вайнера, запустили часы обратного отсчета – они показывают, сколько времени осталось до юбилея Екатеринбурга.

Стартовал праздник в 10:00 у здания мэрии. Горожан поздравили губернатор и глава города. Завершилась официальная часть выступлением творческих коллективов и церемонией поднятия государственного флага.

«Екатеринбург всегда был и остается самым энергичным и динамичным уральским городом. Он постоянно меняется, растет, становится комфортнее и краше. И вы сами видите это. Здесь всегда кипит общественная, деловая и культурная жизнь, и каждый день наполнен событиями и яркими эмоциями. Но самое главное – это город храбрых, сильных, хороших людей», – подчеркнул глава региона.

– Сегодня перед городом стоят масштабные задачи, решение которых позволит и впредь соответствовать статусу современного, динамично развивающегося, умного, безопасного и комфортного для жизни мегаполиса. Многое сделано, но предстоит сделать еще больше. Наша задача не просто осваивать новые пространства, а делать их комфортными для горожан по самым высоким мировым стандартам», – сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ровно в полдень первые лица области и города возложили цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. В это же время на проспекте Ленина проходили IV Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» и выставка ретроавтомобилей.

Улица 8 Марта стала центром спортивных мероприятий: здесь были организованы всероссийский массовый турнир по уличному баскетболу 3 х3 «Оранжевый мяч», конкурсы по арм-рестлингу, воркауту, паркуру и скалолазанию. Гостями этой части праздника стали известные спортсмены, среди которых автогонщик, победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин и руководители Ночной хоккейной лиги: двукратный олимпийский чемпион по хоккею, участник суперсерий СССР – Канада 1972 и 1974 годов Александр Якушев и чемпион мира по хоккею Николай Макаров.

Городская свадьба – еще одна неотъемлемая часть празднования дня рождения Екатеринбурга. Эта традиция берет начало в 1983 году. За это время прошло более 900 церемоний бракосочетания. Долгие годы среди пар молодоженов разыгрывали в лотерею – квартиру. В этом году – сертификат номиналом миллион рублей на путешествие. Его обладателями стали Виталий и Станислава Лешковы, бортпроводники.

В парке имени Маяковского прошел театральный фестиваль «Лица улиц». На весь день аллеи и площади превратились в сценические зоны. Представления проходили на трех площадках. Гости могли принять участие в необычной прогулке, где нужно было петь и танцевать в полной тишине: аудиотур «Пой, танцуй» уже покорил парки Москвы и других городов. Участники получали наушники и под руководством гида попадали на самую захватывающую тихую дискотеку в мире.

Вечером в День города жители и гости уральской столицы смогли побывать на праздничных концертах, которые прошли сразу на нескольких площадках. На Октябрьской площади выступили Александр Новиков и Александр Маршал, группа Filatov&Karas.

Когда в Екатеринбурге стемнело, гости праздника смогли увидеть светомузыкальное представление на Макаровском мосту – возможно, его сделают постоянным. Завершился 299-й день рождения уральской столицы салютом на акватории городского пруда.

После того как гости разошлись, за дело принялись коммунальные службы. С улиц Екатеринбурга вывезли 143 тонны мусора. К утру воскресенья город был чистым.