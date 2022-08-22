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22 августа 2022, 17:00

В Свердловской области введут мораторий на новые требования к бизнесу

бизнесмены

Новая мера должна хотя бы временно снизить административную нагрузку. Фото: Галина Соловьева

Для снижения административной нагрузки до конца 2023 года планируется запретить введение новых требований к бизнесу. Соответствующий документ поручено подготовить правительству региона.

По данным департамента информполитики Свердловской области, мораторий коснется всех новых требований, устанавливаемых областными актами, которые проверяются в рамках контрольно-надзорной деятельности и при выдаче разрешений и лицензий. Например, он затронет вопросы использования земель, размещения рекламы, экологические и геологические ограничения, деятельность такси, осуществление регулярных перевозок.

Отметим, на федеральном уровне аналогичное поручение ранее президент РФ Владимир Путин дал премьер-министру Михаилу Мишустину. Теперь председателю кабмина до 1 сентября необходимо провести ревизию всех "новых" обязательных требований к бизнесу. Если их принятие приведет к дополнительным издержкам, то они могут быть отменены или отсрочены до конца 2024 года.

Напомним, ранее на Среднем Урале для поддержки бизнеса был введен мораторий на плановые проверки малого, среднего и крупного бизнеса. В итоге были отменены 3 927 проверок федеральных органов и 397 – региональных.

Областная газета Свердловской области

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