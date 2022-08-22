В Екатеринбурге 24 августа простятся с первым худруком Камерного театра

Вячеслава Ивановича Анисимова не стало 20 августа. Фото: со страницы Камерного театра "ВК"

В минувшие выходные ушел из жизни режиссер, первый художественный руководитель Камерного театра, заслуженный деятель искусств России, профессор Екатеринбургского государственного театрального института Вячеслав Анисимов. Ему было 80 лет.

Печальную новость сообщили в Камерном театре, где уже более 20 лет идут постановки Вячеслава Анисимова — "Метель", "Алые паруса", "Каменный цветок" и другие. Там уточнили, что прощание с режиссером состоится с 12:00 до 14:00 24 августа по адресу: Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18. Похоронят его в тот же день на Широкореченском кладбище.

Вячеслав Иванович окончил Свердловское театральное училище, позже Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности "Режиссура драмы". В ЕГТИ преподавал актерское мастерство и режиссуру. 29 января 1996 года указом президента РФ Анисимов был награжден "Орденом почета".