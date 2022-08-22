В Екатеринбурге открыли новое масштабное производство с отечественным оборудованием

На Уралмашзаводе открыли новый цех термообработки деталей. Производство оснащено отечественным оборудованием.
Всего было приобретено 30 единиц современной техники. Новая площадка предназначена для термической обработки деталей различного веса: от 5 кг до 10 тонн. Инвестиции предприятия в производство составили 2 миллиарда рублей, сообщает департамент информполитики региона. В церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области, генеральный директор Группы УЗТМ-КАРТЭКС и глава Екатеринбурга.
Строительство цеха средней и малой термообработки — один из самых масштабных проектов инвестпрограммы, в рамках которой с 2018 года ведется реконструкция завода. За 5 лет промышленники вложили в производственное перевооружение больше 8,7 млрд рублей, из них 5 млрд рублей на оснащение ушло в 2022 году. За это время на предприятии построены новые объекты, отремонтированы заводские площадки, улучшены условия труда.
"Сегодня я осмотрел новый цех и производства на Уралмашзаводе. Заводу нелегко дались перестройка и 90-е годы. Легендарное предприятие пережило все трудности и сейчас движется вперед. В условиях санкций УЗТМ смог сохранить свои международные контракты и по-прежнему остается единственным в России производителем шагающих экскаваторов и другого сложного оборудования. Надеюсь, коллеги продолжат работу в том же темпе", — отметил глава региона.
Добавим, в 2023 году Уралмашзаводу, одному из важнейших системообразующих предприятий, исполняется 90 лет. Уральские промышленники участвуют в крупных международных проектах. В течение ближайших лет в Индии ждут от завода поставку пяти шагающих экскаваторов. Турция заказала на УЗТМ оборудование для своих атомных станций.