В Екатеринбурге открыли новое масштабное производство с отечественным оборудованием

Новое масштабное производство с отечественным оборудованием открыли на Уралмашзаводе. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Уралмашзаводе открыли новый цех термообработки деталей. Производство оснащено отечественным оборудованием.

Всего было приобретено 30 единиц современной техники. Новая площадка предназначена для термической обработки деталей различного веса: от 5 кг до 10 тонн. Инвестиции предприятия в производство составили 2 миллиарда рублей, сообщает департамент информполитики региона. В церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области, генеральный директор Группы УЗТМ-КАРТЭКС и глава Екатеринбурга.

Строительство цеха средней и малой термообработки — один из самых масштабных проектов инвестпрограммы, в рамках которой с 2018 года ведется реконструкция завода. За 5 лет промышленники вложили в производственное перевооружение больше 8,7 млрд рублей, из них 5 млрд рублей на оснащение ушло в 2022 году. За это время на предприятии построены новые объекты, отремонтированы заводские площадки, улучшены условия труда.

"Сегодня я осмотрел новый цех и производства на Уралмашзаводе. Заводу нелегко дались перестройка и 90-е годы. Легендарное предприятие пережило все трудности и сейчас движется вперед. В условиях санкций УЗТМ смог сохранить свои международные контракты и по-прежнему остается единственным в России производителем шагающих экскаваторов и другого сложного оборудования. Надеюсь, коллеги продолжат работу в том же темпе", — отметил глава региона.

Добавим, в 2023 году Уралмашзаводу, одному из важнейших системообразующих предприятий, исполняется 90 лет. Уральские промышленники участвуют в крупных международных проектах. В течение ближайших лет в Индии ждут от завода поставку пяти шагающих экскаваторов. Турция заказала на УЗТМ оборудование для своих атомных станций.