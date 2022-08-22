Темы дня

Общество
22 августа 2022, 19:00

Мэр Екатеринбурга утвердил проект реконструкции улицы Кирова с трамвайным кольцом

  Юлия Пастух
Человек у пруда

Все объекты культурного наследия будут сохранены и гармонично вписаны в единую концепцию. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект реконструкции общественных территорий на ВИЗе. Работы проведут на улице Кирова и расположенном на ней трамвайном кольце. Также благоустроят площадь Субботников и набережную Верх-Исетского пруда.

Почти 1,5 километра участка на Кирова займут велодорожки и новые тротуары. Также предполагается вынос разворотного трамвайного кольца с новой организацией движения, остановочными пунктами и строительством диспетчерской, передает пресс-служба горадминистрации. Кроме того, на площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда установят скамейки и урны.

Отмечается, что при реконструкции будут сохранены и гармонично вписаны в единую концепцию все объекты культурного наследия, в том числе Церковь Успения Богоматери, Дом М. М. Сафронова, а также дом, в котором в 1907–1908 годах находилась подпольная типография большевиков.

Напомним, ранее проект в ходе общественных слушаний вызвал вопросы у горожан, и в середине февраля градоначальник отправил его на доработку

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.08.2022, 20:43 / Общество
В Екатеринбурге сотруднику МЧС, получившему взятку, дали 3 года условно
22.08.2022, 19:48 / Общество
В Екатеринбурге обсудили вопросы организации работы федеральных ведомств в Академическом
22.08.2022, 19:00 / Общество
Мэр Екатеринбурга утвердил проект реконструкции улицы Кирова с трамвайным кольцом
22.08.2022, 18:16 / Общество
В Екатеринбурге открыли новое масштабное производство с отечественным оборудованием
22.08.2022, 17:50 / Политика
Член ЦИК РФ Людмила Маркина посетила с рабочим визитом Свердловскую область