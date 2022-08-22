Темы дня

Общество
22 августа 2022, 19:48

В Екатеринбурге обсудили вопросы организации работы федеральных ведомств в Академическом

Обсуждение

В Академическом планируют создать Дом правосудия, а также отделения ЗАГС и минсоцзащиты. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, а также мэр Екатеринбурга обсудили вопросы работы отделений федеральных ведомств на территории Академического. В первую очередь здесь планируют создать районный суд.

Академический приобрел официальный статус восьмого района Екатеринбурга только в 2021 году. Там на сегодняшний день проживает 125 тысяч человек, это больше, чем в Первоуральске.

Мэр уральской столицы в ходе встречи заявил, что жители Академического до сих пор ездят в соседние районы — Ленинский и Верх-Исетский — для получения государственных и муниципальных услуг. В первую очередь Алексей Орлов предложил создать в "Академе" Дом правосудия, а также отделения ЗАГС и минсоцзащиты.

Губернатор и председатель комитета Госдумы поддержали идею градоначальника.

"Очень важно, чтобы Академический был наделен теми полномочиями в вопросах правового взаимодействия государства и общества, которыми обладают другие районы города. Мы должны создать все необходимые условия для жителей, чтобы они могли получать государственные и муниципальные услуги непосредственно рядом с домом", — передает слова главы региона департамент информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.08.2022, 20:43 / Общество
В Екатеринбурге сотруднику МЧС, получившему взятку, дали 3 года условно
22.08.2022, 19:48 / Общество
В Екатеринбурге обсудили вопросы организации работы федеральных ведомств в Академическом
22.08.2022, 19:00 / Общество
Мэр Екатеринбурга утвердил проект реконструкции улицы Кирова с трамвайным кольцом
22.08.2022, 18:16 / Общество
В Екатеринбурге открыли новое масштабное производство с отечественным оборудованием
22.08.2022, 17:50 / Политика
Член ЦИК РФ Людмила Маркина посетила с рабочим визитом Свердловскую область