На Урале ликвидировали крупную нарколабораторию

По факту совершения преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Фото: УФСБ России по Свердловской области

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области ликвидировали подпольную нарколабораторию. Она располагалась в одном из домовладений в деревне Марамзина Белоярского ГО.

Лабораторию злоумышленники использовали для производства и сбыта на территории региона синтетических наркотиков в особо крупном размере. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Из помещений оперативниками изъято более 11 килограммов мефедрона, оборудование и химические реактивы.

Фото: УФСБ России по Свердловской области

"Установлена причастность к изготовлению в ликвидированной лаборатории запрещенных веществ и дальнейшей их продаже в даркнете двух жителей Екатеринбурга Цветкова Алексея Ивановича 1987 года рождения и Вараксина Григория Сергеевича 1991 года рождения", — говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

Уточняется, что мужчины объявлены в федеральный розыск. Специалисты устанавливают их местонахождение.