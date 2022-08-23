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Общество
23 августа 2022, 09:17

На Урале ликвидировали крупную нарколабораторию

нарколаборатория

По факту совершения преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Фото: УФСБ России по Свердловской области

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области ликвидировали подпольную нарколабораторию. Она располагалась в одном из домовладений в деревне Марамзина Белоярского ГО.

Лабораторию злоумышленники использовали для производства и сбыта на территории региона синтетических наркотиков в особо крупном размере. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Из помещений оперативниками изъято более 11 килограммов мефедрона, оборудование и химические реактивы.

Фото: УФСБ России по Свердловской области

"Установлена причастность к изготовлению в ликвидированной лаборатории запрещенных веществ и дальнейшей их продаже в даркнете двух жителей Екатеринбурга Цветкова Алексея Ивановича 1987 года рождения и Вараксина Григория Сергеевича 1991 года рождения", — говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

Уточняется, что мужчины объявлены в федеральный розыск. Специалисты устанавливают их местонахождение.

Областная газета Свердловской области

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