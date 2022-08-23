Школа имени Льва Брусницына в Березовском откроется 1 сентября

Школа № 55 откроется в начале учебного года. Фото: Алексей Кунилов

Школа № 55 имени Льва Брусницына зарегистрирована в ЕГРН и откроет свои двери 1 сентября. Учебное заведение рассчитано на 1 275 учеников.

Общая площадь новой школы составляет около 23 тысяч "квадратов". В ней подготовлено 20 кабинетов для начальных классов и занятий по предметам, библиотека, книгохранилище, читальный зал. Также есть два спортивных зала, один из которых со скалодромом, а другой подготовлен для специальных медицинских групп с сенсорной комнатой. Для занятий физкультурой на улице появились футбольное поле, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, волейбольная и баскетбольная площадки.

"Открытие нового образовательного учреждения — это, безусловно, важное событие в жизни города и района, которого с нетерпением ждут родители и дети", — передает слова руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша департамент информполитики региона.

Напомним, возведение новой школы в рамках госпрограммы "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года" началось весной 2020 года. Всего на строительство направлено 1,1 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

Лев Иванович Брусницын — первооткрыватель россыпного золота в России.

Добавим, в 2022 году на Среднем Урале завершается строительство и сдается в эксплуатацию еще 6 новых общеобразовательных организаций. Уже сданы школа № 123 в Академическом районе. 1 сентября учеников должны принять учебное заведение в Билимбае и образовательный центр № 23 в Мичуринском. До конца года сдадут новый корпус гимназии № 120 в Екатеринбурге и школы в Красноуфимске.