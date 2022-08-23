Среднему Уралу выделят гранты на развитие туризма в 2023 году

Ростуризм намерен выделить гранты Свердловской области на создание туристической инфраструктуры. Фото: Галина Соловьева

Ростуризм отобрал 48 регионов, которые претендуют на грантовую поддержку в 2023 году. В это число попала Свердловская область.

"Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 млрд рублей", — сообщила в своем telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Субъекты РФ, которые получат гранты, выбирали на конкурсной основе. Средства намерены распределить по нескольким направлениям. Средний Урал вошел в число 44 регионов, кому планируют выделить деньги на создание и развитие национальных турмаршрутов, а также пляжных зон на берегах озер и рек. Общая сумма гранта для субъектов РФ, прошедших конкурсный отбор, составит 3,1 млрд рублей. Всего планируют реализовать 375 проектов.

Свердловская область также включена в число территорий, где хотят создать новые кемпинги и автокемпинги. На это направление для 150 проектов предусмотрено 700 млн рублей в 10 регионах России.

Еще 21 субъекту РФ, среди которых Средний Урал, Ростуризм намерен выделить 1,55 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры:

создание электронных путеводителей,

покупку оборудования,

развитие условий и среды для людей с ограниченными возможностями здоровья,

разработку новых маршрутов с маркировкой, навигацией и организованными зонами отдыха,

приобретение техники для информационных центров и пунктов прокатов.

В общей сложности 231 заявку на грантовую поддержку в Ростуризм направили 82 региона. В отобранных субъектах конкурсы на определение проектов пройдут в 2023 году.