Грузовик с 5 тысячами пар контрафактной обуви задержали на пути в Екатеринбург

Уральские таможенники задержали у границы грузовик с контрафактной обувью. Фото: Галина Соловьева

Уральские таможенники пресекли попытку ввоза контрафактной обуви на территорию РФ. Грузовик с 5 тысячами пар был остановлен для досмотра у российско-казахстанской границы.

"Согласно товаросопроводительным документам, остановленное транспортное средство следовало из Республики Казахстан в Екатеринбург. При проведении таможенного досмотра в фуре были обнаружены больше 4 тысяч пар обуви без обязательной маркировки, а свыше тысячи пар с известными логотипами оказались контрафактными", — сообщил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Обувь не имела индивидуальной упаковки. У товара отсутствовала обязательная маркировка, имелись логотипы известных брендов. Где производилась продукция, таможенникам установить не удалось. В сопроводительных документах не было соответствующей информации, сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Видео: пресс-служба Уральского таможенного управления

Ущерб правообладателям за незаконное использование торговых марок оценен в 10 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконное использование средств индивидуализации товаров" и "Перевозка или сбыт продукции без маркировки". Санкции предусматривают лишение свободы, штрафы и конфискацию продукции.

Ранее екатеринбургские таможенники изъяли партию нелегальных вейпов и аксессуаров к смартфонам.