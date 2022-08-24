Военный прокурор ЦВО Андрей Попов (на фото - справа) с бывшим военным прокурором УрВО Вячеславом Фалалеевым. Фото: пресс-служба Военной прокуратуры ЦВО

1 сентября исполняется 155 лет со дня создания органов военной прокуратуры России. Накануне праздника о специфике работы одного из старейших государственных институтов «Облгазете» рассказал военный прокурор самого крупного в России Центрального военного округа (ЦВО), генерал-майор юстиции Андрей ПОПОВ.

От Пензы до Иркутска

– Андрей Валерьевич, вы в Екатеринбурге относительно недавно, какие впечатления на новом месте службы?

– Зона ответственности военной прокуратуры ЦВО поражает своим масштабом. Это три федеральных округа – Приволжский, Уральский и Сибирский, 4,5 тысячи километров от Пензы до Иркутска! На этой огромной территории действуют 30 военных гарнизонных прокуратур, каждая со своей историей и традициями. Кроме того, еще две военные прокуратуры действуют в ближнем зарубежье – на территории Таджикистана и Кыргызстана, в местах, где размещены российские гарнизоны.

Такой размах требует от всех прокурорских работников продуманной организации работы, тесного взаимодействия с командованием и другими правоохранительными органами. Сейчас я последовательно знакомлюсь со всеми коллективами, стараюсь посетить каждую военную прокуратуру гарнизона. С момента назначения на должность, то есть с февраля текущего года, я побывал уже в более чем трети из них и убедился в высоком профессионализме работающих сотрудников.

В военной прокуратуре округа налажены прочные деловые связи с командованием войск и воинских формирований. В формате работы координационного совещания по борьбе с преступностью, которым я руковожу, мы взаимодействуем с командующими ЦВО, Приволжского, Уральского и Сибирского регионального командования войск национальной гвардии, руководителями военного следственного управления следственного комитета России и регионального управления Федеральной службы безопасности России.

Идем к людям

– В чем, на ваш взгляд, заключается главная задача военной прокуратуры? Какие направления ее деятельности сегодня особенно актуальны?

– На апрельском заседании коллегии Генеральной прокуратуры в качестве приоритетного направления ее деятельности Президентом России определена защита прав и свобод граждан. В нашем случае это – военнослужащие, лица, уволенные с военной службы, члены их семей, а также гражданский персонал воинских частей и учреждений. Обеспечить реализацию гарантированных им прав при прохождении военной службы и исполнении трудовых обязанностей, в том числе обеспечение жильем, денежным довольствием, оказание медицинских и иных услуг – вот основная задача военных прокуроров.

Главная цель, к которой мы стремимся, – реальная помощь людям, восстановление их нарушенных прав. Мы исходим из понимания, что в приоритете – целенаправленная, конкретная работа на местах, поскольку абсолютное большинство поступающих к нам обращений касаются именно повседневных проблем и забот граждан. Чтобы решить эту задачу, мы идем к людям. Очень большое внимание сейчас уделяется такой форме работы, как мобильная приемная, когда военный прокурор округа выезжает в гарнизоны, в свою очередь прокуроры гарнизонов также проводят прием граждан на выезде, по месту дислокации воинских частей и учреждений.

Система работает

– Насколько действенны такие выездные приемы граждан?

– Люди задают вопросы, говорят о проблемах, генерируют предложения, а мы прилагаем максимум усилий, чтобы помочь каждому. К примеру, совсем недавно по требованию военного прокурора Екатеринбургского гарнизона в военном комиссариате Свердловской области проведен перерасчет пенсий военным пенсионерам на сумму свыше 1,4 млн рублей. В Оренбургской области после вмешательства органов военной прокуратуры родственникам компенсированы расходы на установку надгробного памятника участнику Великой Отечественной войны.

В текущем году мобильная приемная под моим руководством отработала в 9 гарнизонах. Такая деятельность нами осуществляется и во взаимодействии с Аппаратом Президента Российской Федерации. Каждые полгода в приемной главы государства в Уральском федеральном округе я провожу личный прием граждан. Это позволило вскрыть проблемы, решить вопросы исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищного, экологического, трудового права, реализации правового статуса военнослужащих и другие, то есть система работает!

Так, например, в ходе личного приема в Екатеринбурге заявители сообщили, что в одной из воинских частей, дислоцированной на территории Челябинской области, обслуживающая организация не выполняет обязательства в сфере обращения с бытовыми отходами, а в одном из военных городков Свердловской области в многоквартирные дома осуществляется подача некачественной питьевой воды. По результатам каждого выезда спланирован комплекс надзорных и иных мероприятий (так называемая «дорожная карта»), часть из которых уже реализована, а завершение оставшихся взято на контроль.

Другое приоритетное направление деятельности органов военной прокуратуры – защита экономических интересов страны. Нередко военные прокуроры пресекают незаконные действия, посягающие на неэффективное расходование бюджетных средств. Необходимо отметить, что все стоящие перед военной прокуратурой задачи решаются в тесном взаимодействии с территориальными правоохранительными органами, органами безопасности в войсках, военно-следственными и контрольно-ревизионными органами, командованием.

Честь и закон

– Что можете сказать о вашем большом коллективе? Какие люди работают в военной прокуратуре сегодня?

– У нас сплоченный и трудолюбивый коллектив. Офицеры всегда готовы прийти друг другу на помощь. Большое внимание уделяем профессиональному обучению кадров. Для этого на постоянной основе привлекаем на занятия специалистов различных ведомств. Своим богатым профессиональным и жизненным опытом с офицерами охотно делятся представители Межрегиональной общественной организации ветеранов органов военной юстиции «ЧЕСТЬ и ЗАКОНЪ».

Сегодня в прокуратуре округа проходят службу более 40 ветеранов боевых действий. Среди них – участники контртеррористических операций на территории Северного Кавказа, миротворческих миссий в Югославии и Абхазии, операции по принуждению Грузии к миру на территории Южной Осетии, а также те, кто исполнял свой служебный долг на территории Сирийской Арабской Республики.

Наши офицеры шефствуют над оставшимися без попечения родителей детьми социально-реабилитационного центра города Берёзовский Свердловской области.

Сегодня военная прокуратура ЦВО по праву занимает достойное место в системе органов военной прокуратуры. В этом наша общая заслуга, и я благодарен коллегам за хорошую командную работу и профессионализм. Отдельная благодарность нашим ветеранам за их вклад в дело укрепления законности и правопорядка.

Досье Андрей Валерьевич Попов родился 27 августа 1970 г. в станице Ленинградская Краснодарского края. Профессиональную службу в органах военной прокуратуры начал в 1992 году после окончания военно-юридического факультета Военного института. Последовательно занимал должности от следователя до военного прокурора гарнизонного звена в военных прокуратурах Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов, Балтийского флота, впоследствии назначался на должности заместителя и первого заместителя военного прокурора Балтийского флота, первого заместителя военного прокурора Северного флота. С августа 2015 года возглавлял военную прокуратуру Северного флота, а с марта 2020 года – военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения. С 17 февраля 2022 года руководит военной прокуратурой Центрального военного округа. Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», ведомственными медалями.

Справка 1 сентября 1867 года Императорским указом на пост Главного военного прокурора назначен тайный советник Владимир Дмитриевич Философов. Этот день считается днем образования органов военной прокуратуры России.