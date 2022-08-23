На Среднем Урале активизируют разъяснительную работу с владельцами квадрокоптеров

В Свердловской области активизируют информационно-разъяснительную работу с владельцами квадрокоптеров, которые не соблюдают правила их использования. Речь об этом шла на совместном заседании Совета общественной безопасности региона и Координационного совещания по обеспечению правопорядка.
По данным департамента информполитики Свердловской области, сейчас на территории региона официально зарегистрировано 1 200 беспилотников, но фактически их гораздо больше. При этом, приобретая квадрокоптеры и дроны, люди могут не знать, что их использование регламентировано законодательством, требует оформления разрешений и предоставления планов полетов. Об этом свердловчанам и будут рассказывать.
Также на совещании обсудили следующие темы:
- меры по профилактике и устранению правонарушений в ходе реализации нацпроектов;
- противодействие нецелевому использованию земельных участков предпринимателями;
- профилактики и пресечения правонарушений в сфере ЖКХ, в числе которых, к примеру, использование УК различных схем уклонения от оплаты потребленных ресурсов.