На Среднем Урале активизируют разъяснительную работу с владельцами квадрокоптеров

Свердловчанам будут рассказывать о правилах использования беспилотников и ответственности за их нарушение. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области активизируют информационно-разъяснительную работу с владельцами квадрокоптеров, которые не соблюдают правила их использования. Речь об этом шла на совместном заседании Совета общественной безопасности региона и Координационного совещания по обеспечению правопорядка.

По данным департамента информполитики Свердловской области, сейчас на территории региона официально зарегистрировано 1 200 беспилотников, но фактически их гораздо больше. При этом, приобретая квадрокоптеры и дроны, люди могут не знать, что их использование регламентировано законодательством, требует оформления разрешений и предоставления планов полетов. Об этом свердловчанам и будут рассказывать.

Также на совещании обсудили следующие темы: