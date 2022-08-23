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Общество
23 августа 2022, 16:53

На Среднем Урале активизируют разъяснительную работу с владельцами квадрокоптеров

квадрокоптер

Свердловчанам будут рассказывать о правилах использования беспилотников и ответственности за их нарушение. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области активизируют информационно-разъяснительную работу с владельцами квадрокоптеров, которые не соблюдают правила их использования. Речь об этом шла на совместном заседании Совета общественной безопасности региона и Координационного совещания по обеспечению правопорядка.

По данным департамента информполитики Свердловской области, сейчас на территории региона официально зарегистрировано 1 200 беспилотников, но фактически их гораздо больше. При этом, приобретая квадрокоптеры и дроны, люди могут не знать, что их использование регламентировано законодательством, требует оформления разрешений и предоставления планов полетов. Об этом свердловчанам и будут рассказывать.

Также на совещании обсудили следующие темы:

  • меры по профилактике и устранению правонарушений в ходе реализации нацпроектов;
  • противодействие нецелевому использованию земельных участков предпринимателями;
  • профилактики и пресечения правонарушений в сфере ЖКХ, в числе которых, к примеру, использование УК различных схем уклонения от оплаты потребленных ресурсов.
Областная газета Свердловской области

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