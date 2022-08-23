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23 августа 2022, 19:01

На Среднем Урале с начала года клещи покусали более 47 тысяч человек

Клещ

Зарегистрировано 104 случая заболевания клещевым энцефалитом и 410 — лайм-боррелиозом. Фото: Александр Исаков

За прошедшую неделю в больницы Свердловской области обратились 97 человек. В нынешнем году зарегистрировано 47 005 случаев присасывания членистоногих, из которых более 8 тысяч приходятся на детей.

Пострадавшие от клещей зарегистрированы в 67 муниципалитетах Среднего Урала. Ровно треть от общего числа укусов приходится на Екатеринбург.

Выявлено 104 случая заболевания клещевым энцефалитом, у 410 человек диагностирован лайм-боррелиоз. В лабораториях исследовали 32,5 тысяч особей клещей.

"Самой надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся круглогодично, начать вакцинацию можно в любое время года. Особенно актуально это сделать перед началом сезона", — напоминают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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