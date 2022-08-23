На Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге ожидают студентов из 90 стран мира

Международный фестиваль университетского спорта пройдет летом 2023 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о ходе подготовки к Международному фестивалю университетского спорта, который пройдет в 2023 году в уральской столице. По его словам, на масштабное мероприятие в Екатеринбург планируют приехать студенты из 90 стран мира.

Фестиваль университетского спорта станет одним из первых крупных событий областной программы "Кампус". Мероприятие будет драйвером не только для реализации программы, но и для творческой деятельности молодежи Урала, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

Леонид Рапопорт заявил, что о желании участвовать в фестивале сообщили уже почти 250 вузов из 90 стран мира. В Екатеринбурге будут состязаться спортсмены в возрасте от 17 до 26 лет.

Напомним, что 28 февраля FISU рекомендовала не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в связи с проведением специальной операции на Украине. 12 марта федерация отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой FISU, а 29 апреля было принято решение о переносе Универсиады-2023 из Екатеринбурга.

В связи с этим было решено заменить студенческие игры на фестиваль молодежи и студентов.