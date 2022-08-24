Названа площадка празднования Дня народов Среднего Урала

Праздник пройдет в первое воскресенье сентября. Фото: Павел Ворожцов

Юбилейное мероприятие состоится на площади в 15 тысяч квадратных метров — в фан-зоне ЦПКиО Екатеринбурга. Оно запланировано на 4 сентября.

В фан-зоне парка имени Маяковского разместятся 30 национальных подворий, зона дегустации, интерактивные и спортивные площадки, детские зоны. В течение всего дня на сцене будут выступать артисты разных народов, отмечают в департаменте информполитики Свердловской области.

Добавим, праздник приурочен к Году культурного наследия народов России, объявленному президентом РФ. Мероприятия запланированы во многих свердловских муниципалитетах. Они стартуют уже в августе и завершатся в конце сентября.