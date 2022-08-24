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Общество
24 августа 2022, 11:11

Средний Урал получит от Ростуризма субсидию на продвижение событийных мероприятий

  Валерия Белякова
Уральская ночь музыки

В заявку от Свердловской области было включено несколько мероприятий, среди которых — Ural Music Night. Фото: Полина Зиновьева

Свердловская область получит субсидию от Ростуризма. В федеральном агентстве подвели итоги конкурса среди регионов, которые заявлялись на выделение средств, предназначающихся для поддержки и продвижения событийных мероприятий в 2023 году.

"Поддержку получат 36 регионов на сумму 638 млн рублей", — сообщила в своем telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Согласно опубликованному на сайте федерального агентства по туризму документу, Среднему Уралу определена сумма в размере 37 956 959,14 рублей. Федеральную субсидию разрешается потратить на разработку концепции мероприятия, организацию площадки и оснащение ее необходимым оборудованием. Также часть средств допускается направить на оплату анонсов в СМИ, уточнила Зарина Догузова.

Всего в Ростуризм поступили 134 заявки из 57 регионов РФ. Победить могло не более 1 мероприятия от каждого субъекта с максимальной суммой господдержки в 100 млн рублей. На конкурсе рассматривали события, где предусматривалось бесплатное посещение с минимальных числом зрителей в 10 тысяч. Также по условиям отбора — 30% организационных расходов должны покрываться из внебюджетных источников.

В приложениях к документу сообщается, что Свердловская область заявила 7 мероприятий. Среди них фестивали: Ural Music Night, "Лето на заводе", "День чествования Невьянской наклонной башни", "День рождения Урал Мороза", Olkhon Ice Fest, а также два гастрономических события: "Фестиваль Барбекю" и "Есть".

Наибольший 21 балл получил Ural Music Night. Фестивалю "Лето на заводе" присвоили 17 баллов. В предоставлении субсидии из-за низкой оценки Ростуризм отказал четырем мероприятиям: гастрофестивалю "Есть", культурно-спортивному событию Olkhon Ice Fest, а также "Дню чествования Невьянской наклонной башни" и "Дню рождения Урал Мороза".

Ранее стало известно, что Свердловская область получит от федерального агентства 332 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Областная газета Свердловской области

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