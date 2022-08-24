Свердловские поисковики завершили этап тверской экспедиции на месте боев Великой Отечественной войны

Свердловские поисковики вернулись сегодня из экспедиции под Тверью. Фото: Полина Зиновьева

Свердловские поисковики вернулись из экспедиции с мест сражений Великой Отечественной войны, проходивших в 1941 году под Тверью. Вместе с тверскими коллегами они подняли останки 132 красноармейцев.

В работе были задействованы невьянский поисковый отряд "Держава" и байкаловский — "Сварог". В ходе раскопок было обнаружено 10 медальонов, рассказали корреспонденту "Областной газеты" участники экспедиции.

"Все медальоны находятся на экспертизе. Наш сводный отряд из 23 человек работал на глубине захоронения около 3 метров. Для нас был организован лагерь, погода стояла хорошая, жара под 30 градусов", — поделился впечатлениями о поездке руководитель поискового отряда "Держава" из города Невьянска Максим Фефелов.

Фото: Полина Зиновьева

Пока яма, где велись раскопки, законсервирована. Поисковик пояснил, что сейчас предстоит определить, кому принадлежат останки. В 1941 году в боях Великой Отечественной войны у бывшей деревни Максимовской под Тверью участвовали солдаты и офицеры 375-й Уральской стрелковой дивизии.

Фото: Полина Зиновьева

"Самая кропотливая работа — понять, кто там был захоронен. Предстоит перепроверить списки и медальоны. Самое сложное — поиск родственников, они могли переехать, поменять фамилии, надеюсь, всех найдем", — рассказала зампредседателя совета регионального отделения поискового движения России в Свердловской области Наталья Попова.

Фото: Полина Зиновьева

Работы свердловские и тверские поисковики ведут вместе с 2021 года. За это время с места сражений были подняты больше двухсот останков бойцов Красной армии. Участники экспедиции полагают, что работы по изъятию праха с урочища продолжатся и в следующем году. Только после этого поблизости в деревне Колталово будет создан мемориал в память о погибших.

Фото: Полина Зиновьева

"Мы традиционно участвуем в поисковых экспедициях и на следующий год готовы отправиться на помощь", — уточнил руководитель Байкальского поискового отряда "Сварог" Николай Казарин.

Фото: Полина Зиновьева

Свердловские поисковики участвуют в экспедиции вахтами. Ранее из Тверской области домой вернулись богдановичский и ирбитский отряды. Вместе с останками они нашли два медальона, 2 подписные ложки и курительный мундштук.