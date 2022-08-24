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24 августа 2022, 13:47

Татьяна Мерзлякова рассказала о развитии северных территорий Среднего Урала

строительство дороги

Одним из важнейших инфраструктурных проектов севера области стало строительство дороги. Фото: Галина Соловьева

Одно из важнейших направлений работы, связанных с развитием севера Свердловской области, — это дорожное строительство. Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова рассказала, как решаются задачи в этой сфере.

"Очень благодарна за строительство дороги Гари — Таборы. Мы встречались с подрядчиком, строящим первые 10 километров. Завезли весь материал, все сделано, чтобы развивать проект и строиться дальше. Для меня это важно", — сказала омбудсмен.

Известно, что будущая дорога — один из важнейших инфраструктурных проектов севера области. Работы ведутся на территории Гаринского городского округа. Рабочие занимаются разработкой и заменой непригодного грунта. Идут и другие работы.

По данным департамента информполитики региона, за последние 10 лет многое было сделано для развития Северного округа. Жизнь там улучшается: снижается безработица, растет заработная плата, появляются новые рабочие места. С 2012 года запущено 11 новых производств, в создание которых инвестировано свыше 10 млрд рублей. Также в северных городах появляются новые набережные, возводятся спортобъекты, школы и детские сады, вводится жилье, ремонтируются больницы.

Областная газета Свердловской области

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