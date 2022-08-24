На Среднем Урале запускают в работу новый курс "Школы фермера"

Новый курс "Школы фермера" заработает в Свердловской области с 20 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Заявки на обучение в свердловской "Школе фермера" подали больше 50 уральцев. Новый курс будет запущен 20 сентября 2022 года.

Обучиться в школе стремятся действующие сельхозпроизводители и начинающие фермеры. Во время занятий ученики получают курс теории, изучают правовые основы, знакомятся с новыми аграрными технологиями, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Поскольку в нашей области одним из наиболее важных направлений развития сельского хозяйства является животноводство, то и в этом потоке слушатели будут изучать именно это направление. Свердловская область традиционно входит в десятку лучших субъектов РФ по валовому надою молока. От состояния молочного животноводства, эффективной организации фермерских предприятий зависит экономика сельхозтоваропроизводителей, уровень заработной платы, условия для работы и жизни сельчан", — рассказал замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Сергей Шарапов.

Участие в новом курсе примут 30 человек. Для фермеров предусмотрено 250 часов теории и практики: лекции по маркетингу, менеджменту, сбыту, экспорту, юриспруденции, экономике и кадровой политике предприятий. Опыт ведения хозяйства уральцы обретут при посещении ведущих сельхозпредприятий региона.

В завершении курса ученикам предстоит защитить бизнес-план. Выпускники получат официальные документы от УрГАУ. Также в дальнейшем фермеры могут претендовать на получение грантов. Средства разрешается тратить на развитие дела. Всего на Среднем Урале с 2021 года в "Школе фермеров" обучились 46 человек.