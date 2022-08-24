На Среднем Урале увидели полярное сияние

За северным сиянием необязательно ехать в Заполярье. Вот такой снимок сделал Анатолий Захаров в своем дворе в поселке Рудничном.

В августе в объективы свердловчан попало редкое для наших широт явление – северное (или полярное) сияние. В разные дни его запечатлели жители в разных уголках региона. «ОГ» выяснила, с чем это явление связано и можно ли его предсказать.

Кадрами небесной иллюминации с нами поделился Анатолий Захаров, в ночь на пятницу, 19 августа, он наблюдал северное сияние из двора своего дома в поселке Рудничном городского округа Краснотурьинск. Всполохи увидели и в самом Краснотурьинске. По словам горожан, они длились около 15 минут.

– В 2014 году, когда было такое явление, в СМИ писали о сильных магнитных бурях, вспышках на Солнце и предупреждали о возможных головных болях, – рассказывает краснотуринец Павел Щугорев. – 18 августа у многих знакомых, да и у меня тоже, сильно болела голова. Предположил, что в этот вечер, возможно, будет сияние, и время от времени поглядывал на небо. Как оказалось – не зря.

В этот же день фотограф-любитель Александр Покровский запечатлел полярное сияние на трассе между Верхней Салдой и Нижним Тагилом. Александр рассказал «ОГ», что отследил его появление с помощью мобильного сервиса, который позволяет прогнозировать полярное сияние в реальном времени. Сделать снимки в городской черте ему помешал свет фонарей, по­этому Александр отправился на фотоохоту подальше от города.

Еще раньше, 9 августа, полярное сияние поймал в кадр североуральский фотограф Алексей Крючков, решивший в этот вечер поснимать метеорный поток Персеиды.

Небесные сюрпризы в этом месяце заметили также в Пермском крае, в Чувашии, во Владимирской области и в ряде других регионов. Последний раз такие яркие и масштабные полярные сияния на территории страны наблюдали в 2015 году.

Как объяснил «ОГ» научный сотрудник лаборатории астрохимических исследований УрФУ Вадим Крушинский, яркость и продолжительность полярных сияний зависит от активности ­Солнца.

– Сейчас активность Солнца растет и достигнет максимума к 2025 году. Самые сильные солнечные вспышки могут вызывать очень яркие полярные сияния, наблюдаемые не только на севере, но и на широте Екатеринбурга и даже южнее, – отметил Вадим Крушинский.

По словам специалиста, наблюдение за солнечной активностью ведется постоянно, поэтому можно с высокой точностью предсказывать полярные сияния за несколько дней. Их можно отслеживать самостоятельно с помощью специальных приложений.