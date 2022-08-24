IKEA планирует возобновить бизнес в России в ближайшие два года

Рабочие места сохранят около 700 сотрудников компании. Фото: Павел Ворожцов

IKEA передумала продавать свой бизнес в России, чтобы иметь возможность возобновить работу в стране в ближайшие 2 года. Рабочие места сохранят около 700 сотрудников компании.

До возвращения ретейлера в Россию магазины и склады останутся закрытыми. При этом заводы, на которых производится продукция, в случае продажи другому владельцу оставят IKEA право выпускать товары по договорным ценам.

"Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег", — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По его словам, для IKEA сохранение стандартов работы и корпоративной культуры является принципиальным решением в отношении российского бизнеса. Продажа заводов была мерой, на которую компанию вынудила Швеция. Какое-то время IKEA продолжит выплачивать зарплату своим сотрудникам, а также предложит альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с возможностью вернуться на прежнее рабочее место.

Напомним, что группа компаний "Интер ИКЕА" приостановила деятельность в России и Беларуси 3 марта на фоне проведения специальной военной операции на Украине.