В России стартовал новый этап туристического кешбэка

За 2 года скидками на туры воспользовались больше 4 млн человек. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 25 августа, стартует осенний этап продажи туров по России с кешбэком в 20%. Он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря.

В программе участвуют все регионы страны. Кешбэк также распространяется на круизы с 1 сентября и до завершения навигации. Предполагается, что возможностью приобрести туры или проживание в отелях по программе воспользуются не менее 600 тысяч человек.

Согласно условиям программы, турпродукт должен быть оплачен картой "Мир", а длительность поездки составлять не менее трех ночей. Купить тур, круиз или забронировать гостиницу нужно до 10 сентября.

Напомним, старт нового этапа объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске в середине августа. Тогда же он отметил, что за 2 года скидками на туры воспользовались больше 4 млн человек. В этом году — 2,5 млн россиян.

Добавим, ранее стало известно, что Свердловская область получит от федерального агентства 332 миллиона рублей на развитие туристической инфраструктуры.

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