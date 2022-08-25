Кабмин утвердил выплату матерям-героиням в размере миллиона рублей

Средства на выплаты в 2022 году планируется выделить из резервного фонда. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ утвердило постановление о выплате единовременного денежного поощрения для матерей-героинь и кавалеров ордена "Родительская слава". Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать по 1 млн рублей. Награжденные медалью ордена "Родительская слава" — 200 тыс. рублей. Кроме того, поощрение тех, у кого есть орден "Родительская слава", увеличится со 100 до 500 тыс. рублей, говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что средства на выплаты в 2022 году планируется выделить из резервного фонда. В дальнейшем деньги на эти цели будут закладываться в соответствующих статьях федерального бюджета.

Напомним, звание "Мать-героиня", учрежденное по указу президента России Владимира Путина, будет присваиваться с этого года. Получать его будут женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Орден "Родительская слава" вручается родителям с 7 или более детьми, а медалью этого ордена награждаются родители с 4 и более детьми.

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