В Екатеринбурге завершают дорожный ремонт в рамках нацпроекта

В Екатеринбурге на 98% завершили ремонт дорог и тротуаров по нацпроекту. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге заканчивают ремонтировать городские магистрали и тротуары в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" (БКД). На многих объектах работы завершены на 98%.

В первую очередь строители приводят в порядок улично-дорожную сеть у социально значимых учреждений, рассказали в пресс-службе городской мэрии. В Екатеринбурге по нацпроекту БКД ремонт ведется у дома-музея П. П. Бажова, центра традиционной народной культуры Среднего Урала, у библиотек "Малая Герценка" и имени В. П. Крапивина. С началом учебного года организации будут востребованы у школьников и студентов.

"Работая на участках вблизи образовательных заведений, мы преследуем две цели: привести проезжую часть дороги в нормативное состояние и улучшить пешеходную доступность учреждений, отремонтировав тротуары, чтобы граждане, в особенности дети, могли удобно и безопасно добираться до точки назначения", – рассказала во время объезда территорий председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Она проверила ход работ на 15 объектах, где дороги ремонтируются в рамках национального проекта. По словам Благодатковой, строители близки к финишу на Карла Либкнехта и Белинского. Там уже идет укладка верхнего слоя асфальта, на остальных 13 участках дорожники доделывают тротуары и готовят их к сдаче.

По нацпроекту городские трассы ремонтируют комплексно. Обновляется проезжая часть, тротуары, поребрики. Создается безбарьерная среда для удобного передвижения людей любого возраста с разными физическими возможностями здоровья. Для этого на перекрестках проезжую часть и пешеходную зону занижают, выводя их на один уровень.

На 2022 год по национальному проекту для Екатеринбурга были предусмотрены более 900 миллионов рублей на обновление 15 участков автомобильных дорог протяженностью свыше 17 километров. В план были включены работы по ремонту и правке тротуаров или замене бортового камня.

Ранее стало известно, что движение по замыкающему участку Екатеринбургской кольцевой дороги будет открыто в сентябре.