Последние выходные лета на Среднем Урале будут теплыми

В пятницу пройдут дожди, но будет жарко. Фото: Галина Соловьева

Уральские синоптики рассказали о погоде на предстоящие дни. Последние выходные лета для жителей Свердловской области будут теплыми.

В субботу днем на территории региона воздух прогреется до +21...+26 ºС, в Екатеринбурге столбики термометров покажут +24...+26 ºС. В воскресенье будет +24...+29 ºС и +27...+29 ºС соответственно. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится на сайте Уральского гидрометцентра.

Завтра, 26 августа, пройдут кратковременные дожди и грозы. При этом будет по-летнему тепло: +25...+30 ºС — по области, +28...+30 ºС — в уральской столице. Также до вечера пятницы продолжает действовать предупреждение о смоге.

25-27 августа местами в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале).