Президент России наградил артиста из Свердловской области

Анатолий Бродский — заслуженный артист России. Фото: с сайта Свердловского театра музкомедии

Государственная награда присвоена еще одному представителю Среднего Урала. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал сегодня, 25 августа.

Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, медалью ордена "За заслуги перед Oтечеством" I степени награжден Анатолий Бродский. В ГАУК СО "Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии" он занимает должность артиста-вокалиста.

Досье Анатолий Бродский окончил два курса Бакинской консерватории. В 1968–1971 годы был солистом военного ансамбля песни и пляски Бакинского округа ПВО. В разное время работал в Бакинском и Волгоградском театре музкомедии, Томском музыкальном театре. С 1986 года — солист Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Является заслуженным артистом РФ (1993), лауреатом различных премий.

Напомним, ранее глава государства присудил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени уральскому дизайнеру.