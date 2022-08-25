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Общество
25 августа 2022, 16:17

Президент России наградил артиста из Свердловской области

Анатолий Бродский

Анатолий Бродский — заслуженный артист России. Фото: с сайта Свердловского театра музкомедии

Государственная награда присвоена еще одному представителю Среднего Урала. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал сегодня, 25 августа.

Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, медалью ордена "За заслуги перед Oтечеством" I степени награжден Анатолий Бродский. В ГАУК СО "Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии" он занимает должность артиста-вокалиста.

Досье

Анатолий Бродский окончил два курса Бакинской консерватории. В 1968–1971 годы был солистом военного ансамбля песни и пляски Бакинского округа ПВО. В разное время работал в Бакинском и Волгоградском театре музкомедии, Томском музыкальном театре.

С 1986 года — солист Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Является заслуженным артистом РФ (1993), лауреатом различных премий.

Напомним, ранее глава государства присудил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени уральскому дизайнеру.

Областная газета Свердловской области

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