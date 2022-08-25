В нашей стране семьям с детьми и одиноким мамам оказывается системная и масштабная поддержка государства. Один из видов помощи – единовременное пособие при рождении ребенка. Но бывают случаи, когда люди из-за незнания законов сталкиваются с проблемами при его получении. У специалистов Госюрбюро есть большая практика положительного решения таких вопросов.

Один пример. Жительница Нижнего Тагила обратилась в городское управление социальной политики за пособием в связи с рождением сына. Но получила отказ на том основании, что ребенок родился в мае, а заявление она подала лишь в декабре и пропустила установленный законом срок.

Статьей 17.2 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» действительно установлено, что обращаться за выплатой следует не позднее шести месяцев со дня рождения младенца. Однако, здесь же оговариваются причины, в связи с которыми пособие можно получить и позже этого срока. К ним относятся непреодолимая сила, длительная нетрудоспособность, переезд в другой населенный пункт, повреждение здоровья или смерть близкого родственника.

Причины, по которым пропустила срок жительница Нижнего Тагила, в этом перечне не значились и их посчитали неуважительными. Женщина сочла такое решение несправедливым и обратилась за помощью в Госюрбюро. Она объяснила, что обращалась за пособием дважды. Первый раз это было сделано в установленный срок, но тогда ей отказали из-за отсутствия регистрации по месту жительства. Пока она оформляла необходимые документы, срок истек. Между тем, молодая мама находилась в стесненных обстоятельствах, и пособие в размере более 20 тысяч рублей могло стать хорошей поддержкой ей и ребенку.

Юристы изучили документы, оценили ситуацию и пришли к выводу, что перечень указанных в законе причин, позволяющих назначить пособие при пропуске срока не является исчерпывающим: он предусматривает возможность через суд признать уважительными и иные житейские обстоятельства. Было принято решение подготовить и направить в Ленинский районный суд Нижнего Тагила соответствующее исковое заявление.

При рассмотрении дела суд установил наличие исключительных обстоятельств, которые помешали истцу вовремя обратиться за пособием. Женщина не смогла своевременно представить в управление социальной политики полный пакет документов, так как отбывала наказание в колонии, а после освобождения занималась поиском работы, временной регистрацией по месту пребывания и возвращением новорожденного сына из социального учреждения.

Между тем в Конституции Российской Федерации, семейном законодательстве и законодательстве о социальном обеспечении закреплен принцип приоритетной защиты прав и интересов детей, а также поддержки семьи. Поэтому суд счел, что формальный пропуск истцом срока обращения за назначением государственного пособия не может быть признан основанием для лишения ее такого гарантированного права. Заявление было удовлетворено. Женщина получит полагающиеся ей и ребенку выплаты.

КОММЕНТАРИЙ

В соответствии со статьей 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение для воспитания детей.

Федеральным законом № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» предусмотрено право одного из родителей на единовременное пособие при рождении ребенка.

Единая система государственных пособий гражданам, имеющим детей, обеспечивает материальную поддержку материнства, отцовства и детства.

Срок в праве – это момент или период времени, наступление или истечение которого влечет возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей.

Сроки в гражданском праве призваны дисциплинировать участников гражданского оборота и обеспечить упорядоченность действий органов и учреждений в части взаимодействия с гражданами.

Между тем, гражданским процессуальным законодательством предусмотрена возможность восстановления процессуальных сроков в судебном порядке. Этот правовой механизм гарантирует реализацию материального права.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 74 утвержден Перечень уважительных причин пропуска срока обращения за единовременным пособием по уходу за ребенком, который исчерпывающим не является. Но уважительными могут считаться и причины, признанные таковыми в судебном порядке.

В гражданском процессуальном законодательстве уважительными причинами пропуска срока признаются такие, которые объективно препятствовали своевременно воспользоваться правом. Как правило, это чрезвычайные ситуации и происшествия, но часто уважительными признаются и обстоятельства, связанные с личностью заявителя: болезнь, смерть родственника и «иные ситуации, требующие личного участия лица» – как в случае с П.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, директор Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, кандидат юридических наук

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