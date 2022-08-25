Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 15 сентября

О ходе выполнения запланированных работ отчитались 4 района города. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге прошло заседание по подготовке к отопительному сезону. О ходе выполнения запланированных работ отчитались 4 района города.

По информации пресс-службы горадминистрации, в настоящее время в Железнодорожном районе из 890 жилых домов к зиме подготовлено 625, а 471 из них уже получили паспорта технической готовности. Остальные находятся в процессе оформления.

В Верх-Исетском районе из 759 домов, входящих в муниципальный жилой фонд, готово 687. Приближается к 100 % готовности к отопительному сезону 6 ведомственных котельных и 1 ТЭЦ, а также 8 теплопунктов.

В Академическом районе из 351 домов 290 получили паспорта готовности, что составляет 85%. Все 22 здания детских садов и 7 школ из 6 получили паспорта готовности.

Из 754 расположенных в Ленинском районе многоквартирных домов к зиме готово 687, что составляет 95%. Оформлены акты проверки готовности потребителей тепловой энергии и паспорта на 17 учреждений образования (6 детских садов и 11 школ), 18 объектов культуры, 11 здравоохранения. В стадии завершения подготовка 7 теплоисточников.

В ходе заседания замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко подчеркнул, что с 15 сентября начинается запуск системы отопления. Традиционно в первую очередь будут подключены детские сады, школы и больницы.