Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих

Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих

Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил РФ. Число военнослужащих станет больше на 137 тысяч человек.

"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — написано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу с 1 января 2023 года. Правительству РФ дано указание о выделении Минобороны ассигнований из федерального бюджета на реализацию первого пункта указа.

В предыдущем указе от 17 ноября 2017 года вооруженные силы России состояли из 1 902 758 человек, в том числе — 1 013 628 военнослужащих.

Ранее Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветерана боевых действий сотрудников ФСБ, участвовавших в спецоперации.