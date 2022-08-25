В Екатеринбурге начали строить "Лицейский квартал"

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга начали строить "Лицейский квартал". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В екатеринбургском микрорайоне Солнечном залили первый бетон в основу нового "Лицейского квартала". Церемонию провела девелоперская компания, которая является застройщиком территории.

Новый квартал будет расположен рядом с "губернаторским лицеем" и крупнейшим на Урале центром художественной гимнастики, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Национальный проект "Жилье и городская среда" ставит перед нами задачу ежегодно вводить около 3 миллионов квадратных метров жилья. В Солнечном уже построено более 300 тысяч "квадратов". Новый квартал станет еще одним шагом для достижения этой цели", – отметил на церемонии министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Солнечный микрорайон застраивается комплексно. Возводимое жилье одновременно обеспечивается детскими садами, школами, магазинами, медцентрами. Создается транспортная доступность. К тому же, ряд образовательных и спортивных объектов и улицы около них строят за счет инфраструктурного кредита и программы "Стимул" с федеральным софинансированием.

Девелопер отметил, что в будущем концепция застройки района не изменится. Новые дома будут переменной этажности с разными видами остекления. Здания оснастят подсветкой, современными приборами учета, тихими лифтами и своей котельной.