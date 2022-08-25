Праздник для старшего поколения

В День пенсионера Свердловской области пройдут творческие мероприятия, в том числе различные мастер-классы. Фото: Павел Ворожцов

28 августа в Свердловской области отметят День пенсионера – праздник, не имеющий аналогов в других регионах. От этой даты начнется отсчет месячника пенсионера, в рамках которого для пожилых свердловчан запланирован ряд культурных, образовательных и оздоровительных мероприятий.

– В течение месяца для свердловских пенсионеров организуют выставки, концерты, экскурсии; им будут предоставляться скидки в магазинах и на предприятиях бытового обслуживания, – рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Представители старшего поколения смогут пройти бесплатно медицинские осмотры, принять участие в спортивных состязаниях и туристических походах, конкурсах и мастер-классах, обучиться компьютерной грамотности, прослушать лекции по истории, этнографии, культуре, садоводству, кулинарии и получить консультации специалистов из разных сфер.

Главными событиями традиционно станут торжественное вручение знаков отличия «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области».

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте 2022.деньпенсионера.рф. Также на портале размещена информация обо всех акциях, которые проводят магазины и предприятия сферы услуг для пожилых свердловчан.

Специально к празднику общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров подготовила социальный проект «Урал благодарит старшее поколение», в рамках которого будет проведен конкурс садоводов и огородников и фотопроект, где старшее поколение сможет показать все, что выросло на их садовых участках.

В 2023 году празднику исполнится 10 лет. Организаторы месячника уже сейчас готовятся к юбилейным торжествам.

– Мы уже собираем предложения от пенсионеров, что бы они хотели в следующем году увидеть на празднике. Самые интересные проекты обязательно будут включены в его программу, – отметил председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов ЮрийСудаков.

Справка В Свердловской области проживают более 1,3 миллиона людей пожилого возраста.