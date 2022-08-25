В Екатеринбурге стартовали военно-полевые сборы в честь Героя России

Военно-полевые сборы в честь Героя России продлятся в Екатеринбурге до 28 августа. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня в Екатеринбурге начались IV ежегодные военно-полевые сборы и соревнования, посвященные памяти Героя России Виктора Романова. Состязания продлятся до 28 августа.

В ходе сборов участники продемонстрируют физическую подготовку и интеллектуальные способности. Конкурсантам предстоит пройти этап комплексных силовых упражнений и побывать на военно-исторической викторине, рассказали "Областной газете" организаторы мероприятия.

Также жюри оценит показательные выступления участников, где они должны сымитировать рукопашный бой с использованием макетов оружия. Команды ждут соревнования по готовке в полевых условиях. Ребятам предстоит сделать ужин из случайного набора продуктов и накормить им свою сборную. Жюри оценит вкус и количество блюд.

В программе запланировано отдельное творческое мероприятие — "Солдат на привале", собравшиеся смогут исполнить военные песни.

Состязания проводят военно-патриотический клуб "Уральские Медведи" и приход в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах. Организаторы отмечают, что мероприятия посвящены памяти уроженца Среднего Урала Виктора Романова. Он героически погиб 1 марта 2000 года при выполнении боевой задачи в Чеченской республике.

Напомним, 27 августа в Свердловской области пройдет фестиваль "От Винта!", где будет презентована пилотажная группа региона.