В Госдуме не исключили возврат к дистанционному обучению в школах

В школах региона могут вернуть дистанционный формат обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Фото: Алексей Кунилов

В школах могут вернуться на время к дистанционному формату обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Такой сценарий развития событий не исключил первый зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Федот Тумусов.

Парламентарий обеспокоен слишком быстрыми темпами распространения COVID-19. По данным депутата, несколько недель назад на территории РФ выявляли ежесуточно примерно по три тысячи ковидных больных, а сейчас этот показатель вырос до десятков тысяч.

"Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения", — заявил в эфире радио Sputnik Федот Тумусов.

Парламентарий добавил, если эпидситуация станет хуже, то одного дистанционного обучения будет мало и придется принимать куда более жесткие меры. Какие именно — зависит от обстановки.

Ранее в Екатеринбурге санитарные врачи рекомендовали вернуть в Свердловской области масочный режим, инициативу поддержали медики скорой помощи.