Свердловские приставы арестовали в ЗАГСе жениха за долг по алиментам

Жениха-должника по алиментам арестовали в Екатеринбурге судебные приставы. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали в ЗАГСе жениха, который задолжал алименты своему сыну от первого брака. С церемонии бракосочетания молодожена доставили в суд, а затем в спецприемник на 10 суток.

Как сообщили в Верх-Исетском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга, в отношении арестованного ранее было возбуждено производство о взыскании алиментов в отношении его сына 2006 года рождения. По решению суда отец должен был перечислять ¼ доли заработной платы. Но родитель не спешил оплачивать содержание родного ребенка, с приставами не общался и не приходил к ним на приемы, объясняться не пытался.

Сотрудникам ГУФССП удалось выяснить, что должник собирается жениться, у него назначена церемония бракосочетания в Орджоникидзевском ЗАГСе Екатеринбурга. Приставы прибыли на свадьбу. В отношении мужчины был составлен протокол за нарушение статьи КоАП РФ по неуплате алиментов. Виновник решением суда был арестован на 10 суток.

Напомним, с начала года судебные приставы взыскали в должников в Свердловской области 13 миллиардов рублей.