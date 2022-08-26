Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов

Ограничения полетов действуют в 11 аэропортах России. Фото: Павел Ворожцов

Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлило федеральное агентство воздушного транспорта. Запрет будет действовать до 4 сентября 2022 года.

Временно для приема и отправки судов закрыты аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Краснодара, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Информация появилась на сайте Росавиации. Ограничения продлены до 4 сентября 3:45 по московскому времени.

Авиакомпаниям рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты перевозки пассажиров. Например, использовать аэродромы Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, ранее режим ограничения полетов действовал до 29 августа.