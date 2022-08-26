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Общество
26 августа 2022, 11:58

На Среднем Урале локализованы восемь природных пожаров

  Валерия Белякова
Лесной пожар

В Свердловской области локализованы восемь лесных пожаров. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Восемь природных возгораний локализованы в Свердловской области. Пожары не распространяются и не представляют угрозы населенным пунктам.

Очаги были зарегистрированы под Екатеринбургом и Первоуральском, в Березовском и Невьянском городских округах, в лесничествах Кушвы и Сысерти. Площадь лесных возгораний составила 73,8 гектара, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В тушении были задействованы 180 человек и 46 единиц техники. Причинами пожаров стали неосторожные действия жителей и туристов с огнем.

"В ближайшие выходные в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Екатеринбурге и еще 33 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Призываем жителей и гостей региона не нарушать правила пожарной безопасности и соблюдать запреты, действующие на территориях при особом противопожарном режиме", — предупредил уральцев министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В Екатеринбурге с 25 августа глава города запретил горожанам разжигать костры в лесах, на садовых участках и торфяной почве. Риск возникновения природных пожаров по-прежнему сохраняется очень высокий. За обстановкой следят с помощью космических спутников, авиации и видеонаблюдения. Лесничие каждый день обследуют закрепленные за ними участки.

Ранее в Свердловской области были зафиксированы 12 природных пожаров.

Областная газета Свердловской области

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