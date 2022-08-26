«Ладога» пройдет через «Уктус»

Первые 10 самолетов «Байкал» поставят в Красноярский край. Фото: пресс-служба УЗГА

На площадке «Уктус» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» началось строительство специализированного здания, где будут проходить проверку опытные образцы новых российских самолетов. Испытательный ангар войдет в состав нового производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), который через два года должен начать производство воздушных судов «Байкал» и «Ладога».

Строительство в интересах УЗГА ведет управляющая компания ОЭЗ «Титановая долина» В настоящее время на месте будущей испытательной площадки идут земляные работы. После подготовки основания рабочие начнут возводить металлический каркас здания. Здесь будет проходить сервисное обслуживание и наземная технологическая отработка авиатехники.

«Площадь ангара составит 1,9 тысячи квадратных метров. Сдать готовый объект планируется до 20 октября 2022 года. Он войдет в состав нового производственного комплекса АО «УЗГА», который также уже строится на площадке «Уктус»», – сказал генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов.

В новых производственных цехах завода будут собирать новые модели отечественной авиатехники – легкий многоцелевой самолет ЛМС «Байкал» и турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44 «Ладога». Соответствующий контракт ранее был заключен между АО «УЗГА» и Министерством промышленности и торговли РФ.

Сейчас на предприятии, размещенном в ОЭЗ, уже работает более 940 человек. Тут идет сборка локализованных версий самолетов L-410 и Diamond DA-42T. Планируется, что в рамках реализации нового проекта резидентом будет создано дополнительно 1,2 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций составит 722 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Уральский завод гражданской авиации подписал договор на поставку 10 самолетов «Байкал» в Красноярский край в 2025–2029 гг. Уральские самолеты будут использоваться для регулярных полетов в удаленные и труднодоступные населенные пункты региона, а также для выполнения авиационных работ в интересах санитарной авиации и авиалесоохраны.

Напомним, в августе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашевпредставил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову потенциал свердловских машиностроителей по импортозамещению высокотехнологичной продукции, в том числе на УЗГА. Тогда же глава региона презентовал планы по увеличению площади ОЭЗ «Титановая долина». Соответствующую заявку планируется подать в Минэкономразвития России до конца 2022 года.

Дим Гарипов, начальник летно-испытательного комплекса (ЛИК) АО «УЗГА»: – Как только ангар официально введут в эксплуатацию, мы приступим к выполнению операций по наземно- технологической отработке серийных и опытных экземпляров воздушных судов. Эти мероприятия включают проверку технического состояния и качества сборки, правильность регулировок, настройку элементов конструкции, систем и оборудования. Также в ангаре будет проходить подготовка авиатехники к наземным и лётным испытаниям.

«Байкал» — легкий многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, предназначен для замены устаревшего Ан-2. Проект разработан УЗГА и Московским авиационным институтом по заданию и при поддержке Минпромторга в рамках государственной программы по развитию малой авиации. Запуск серийного производства самолета «Байкал» планируется в 2024 году. Моноплан будет иметь взлетный вес 4800 кг, крейсерскую скорость 300 км/ч, дальность не менее 1500 км с нагрузкой 2 тонны. «Ладога» – турбовинтовой региональный самолет на 44 пассажира (ТВРС-44) предназначен для замены на воздушных линиях России устаревших региональных авиалайнеров Ан-24 и Як-40. Создается на базе чешского авиалайнера L-610. Новый авиалайнер «Ладога» планируется передать в коммерческую эксплуатацию в 2027 году. Самолет будет иметь взлетный вес 17 000 кг, крейсерскую скорость 460 км/ч, дальность не менее 1200 км.

Площадь ангара составит 1,9 тысячи кв. метров. Сдача объекта – до 20 октября 2022 г. Фото: Департамент информполитики Свердловской области